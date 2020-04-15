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الكويت.. FBI يلاحق محتالا حاول النصب بصفقة كمامات بملايين الدولارات

15
APRIL
2020
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نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصادر قولها، إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يجري حاليا تحقيقا في الكويت، ضمن عملية احتيال تهدف لبيع ملايين الكمامات إلى رجل أعمال أمريكي.
 
ووفق الصحيفة، فقد كشفت المصادر أن "شخصا أو ربما كيانا موجود في الكويت بات أحد أهداف تحقيق يجريه حاليا مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، وذلك في إطار قضية شروع في نصب واحتيال حاول من يقفون وراءها إيهام رجل أعمال أمريكي بأنهم يستطيعون أن يوردوا إليه 39 مليون كمامة طبية من نوع  "N95".
 
وبحسب "الرأي"، فإن "محققي FBI ووكلاء نيابة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، كانوا قد اكتشفوا محاولة الاحتيال، خلال سعيهم إلى تحديد ما إذا كان ينبغي مصادرة شحنة الكمامات لدى وصولها إلى الولايات المتحدة".
 
واكتشف المحققون الفيدراليون أن تلك الصفقة وهمية ولا وجود أصلا لتلك الكمامات، وأنه يقف وراءها محتالان، أحدهما في الكويت وينتحل صفة مورد مستلزمات طبية، بينما يتواجد الآخر في أستراليا، وقدم نفسه على أنه وسيط تجاري لتسهيل إتمام الصفقة المزعومة التي كان من المفترض أن تكون قيمتها أكثر من 136 مليون دولار أمريكي.
 
وقد استخدم المحتالان تطبيق "واتس أب" للتواصل مع رجل الأعمال الأمريكي، حيث أقنعاه بأنهما يستطيعان توريد الكمامات إليه وحاولا استدراجه إلى أن يقوم أولا بتحويل ثمن الصفقة إلى حساب مصرفي موجود في دولة رابعة.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن الصفقة لم تتم بعد انكشاف حقيقتها الاحتيالية، لكن محققي FBI سيواصلون سعيهم إلى تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا وراءها، سواء في الكويت أو في أستراليا، تمهيدا لملاحقتهم.
روسيا اليوم
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