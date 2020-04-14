ليلة القبض على مشاهير السوشيال ميديا في السعودية

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أثار نجم "سناب شات" السعودي أبو مطلق الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسخر من اللهجة الكويتية، ما دفع العديد من المغردين للمطالبة بالقبض عليه.

وبحسب مغردين فقد اعتقلته السلطات السعودية بتهمة "بث الفتنة الأهلية بين السعودية والكويت".

وظهرت أنباء اعتقاله للضوء عندما بدأ وسم #أبو_مطلق في الانتشار عبر مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية والكويت.

فقال سعد بن عبدالله المفرح: "عملية تنظيف لبعض التافهين الذين نقلوا صورة مشوهة عن هذا الوطن العظيم بتصرفاتهم وثقافتهم وتفاهتهم وفكرهم وسطحيتهم ووقاحتهم وجشعهم وانحطاطهم الخلقي، هؤلاء الجهلاء كارثة على هذا الوطن يجب تأديبهم وإعادتهم لنقطة الصفر فقير واغتنى، طبيعي يكفر بالنعمة".