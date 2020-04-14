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وفاة 10 كويتيين "خارج البلاد" بفيروس كورونا

14
APRIL
2020
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توفي 10 من الرعايا الكويتيين المقيمين خارج الكويت بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح من الانتهاء من خطة لإجلاء الكويتيين من الخارج والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل، مضيفا أن قرابة خمسين ألف كويتي سيتم إعادتهم إلى الدولة.
 
وأكد وزير الخارجية أن خطة إجلاء الكويتيين من الخارج ستشمل إعادة كويتيين من 101 نقطة في العالم، مشيرا إلى أن 35 ألف كويتي سجلوا في المنصة الحكومية الخاصة بالكويتيين الراغبين بالعودة إلى الكويت.
 
ولفت الوزير إلى أن الخطة ستنطوي على 3 مراحل؛ تبدأ الأولى منها الأحد المقبل 19 أبريل، وتشمل إعادة الكويتيين من دول مجلس التعاون ومصر وتركيا.
 
أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها إجلاء المرضى الذين يحتاجون أسرّة طبية، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 25 أبريل وهي لكل الكويتيين القادمين من 101 نقطة في العالم.
 
وأكد وزير الصحة باسل الصباح أن خطة الإجلاء ستستغرق 19 يوما، تبدأ الأحد القادم وتنتهي يوم السابع من مايو المقبل، واصفا الخطة بأكبر خطة إجلاء في تاريخ الكويت.
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