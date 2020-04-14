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مصر تبحث ملف العالقين في الخارج.. وتحدد عودتهم قريبا

14
APRIL
2020
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قال أسامة هيكل وزير الدولة المصري للإعلام، الاثنين، إن 3378 مصريا عالقا في عدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، سيتم إعلان القواعد الخاصة بإعادتهم، من خلال السفارات المصرية، في الأيام المقبلة.
 
وتأتي تصرحات هيكل عقب اجتماع وزاري ترأسه مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، لبحث ملف العالقين في الخارج الذين كانوا في رحلة قصيرة خارج البلاد، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.
 
وأشار هيكل إلى تعريف العالق وهو كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى هذه الدول، أو كان مسافراً بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري أو ثقافي، أو كان حاضراً في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران.
 
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.
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