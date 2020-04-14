الإمارات توسع نطاق فحوصات كورونا.. وتسجل إصابات جديدة

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سجلت دولة الإمارات، الاثنين، 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وتم التعرف عليها من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا،

وكانت الوزارة قد أعلنت، خلال إحاطة حكومة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة، نتيجة الإصابة بالفيروس، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

وتستمر وزارة الصحة ووقاية المجتمع في خطتها بتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، لتشمل فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا.