ولادة طفلين لمصابتين بفيروس كورونا في مصر

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أعلن هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء المصري نجاح حالتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد فجر الاثنين.

ونشر يونس، عبر صفحته على فيسبوك، مجموعة من الصور للطفلين حديثي الولادة قائلا: "جيشنا الأبيض يحقق النجاحات. حالتان ولادة لمصابتين بكورونا الفجر. ثقوا بالله واطمئنوا".

ولم يوضح يونس إن كانت الفحوص أثبتت عدم انتقال المرض المعدي من الوالدتين للرضيعين.

وأثار مسعفون في مدينة ووهان الصينية التي نشأ فيها الفيروس مخاوف، في أوائل فبراير، من الانتقال المحتمل للفيروس من الأم إلى الجنين، وذلك بعد ولادة طفل واحد على الأقل وعليه أعراض المرض.

لكن دورية لانسيت نشرت، في منتصف فبراير، دراسة شملت تسع نساء حوامل في الصين أثبتت الفحوص إصابتهن بفيروس كورونا. وخلصت الدراسة إلى أنه لا توجد "أدلة يُعتد بها حتى الآن لدعم فرضية انتقال عدوى كوفيد-19 من الأم إلى الطفل".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي تشجيع الأمهات حديثي الولادة اللاتي أثبتت الفحوص إصابتهن بالفيروس على العناية بأطفالهن، وإرضاعهن رضاعة طبيعية، بشرط التزامهن بتدابير صارمة للصحة العامة.

وهذه ليست المرة الأولى لولادة طفلين لمصابتين بفيروس كورونا في مصر التي سجلت 2065 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و159 وفيات حتى الآن، وأعلنت تعافي 447 شخص.