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الأردن يمدد إغلاق الهيئات الحكومية حتى نهاية أبريل

13
APRIL
2020
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قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية يوم الأحد إن المملكة مددت إغلاق المدارس والجامعات والهيئات الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري لوقف تفشي فيروس كورونا.
 
وأضاف أمجد العضايلة أن رئيس الوزراء عمر الرزاز اتخذ هذا القرار في ضوء ”التطورات والتوصيات“ المتعلقة بالوباء.
 
وكان الأردن أعلن في 20 مارس آذار حظر تجول شاملا أُغلقت على إثره المحال التجارية وتم فرض قيود على تنقلات الأشخاص. وجاء ذلك بعد أيام من سن المملكة قانونا للطوارئ منح الحكومة سلطات واسعة تقيد الحقوق المدنية والسياسية.
 
وسجل الأردن 389 إصابة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة حتى يوم الأحد.
 
وكانت المملكة أسرع من معظم دول المنطقة في اتخاذ إجراءات صارمة لوقف انتشار الفيروس من خلال فرض إجراءات عزل محكمة أدت إلى توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
 
وبدأت الحكومة في الأيام القليلة الماضية السماح لبعض الصناعات التصديرية والزراعية بالعودة إلى العمل في محاولة لتخفيف التداعيات السلبية على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.
 
ويقول خبراء الاقتصاد والمسؤولون إن الأزمة، التي أضرت بشدة بالسياحة التي تدر حوالي خمسة مليارات دولار سنويا، ستقلص توقعات النمو إذ أنها ستعمق انكماشا اقتصاديا وتباطؤا في الاستهلاك المحلي كانا واضحين حتى قبل تفشي المرض.
Reuters
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