living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تعزل مناطق اليهود المتشددين بالقدس لكبح انتشار كورونا

13
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فرضت إسرائيل إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين بالقدس يوم الأحد في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية حيث يرتفع معدل انتقال العدوى.
 
يأتي فرض قيود الدخول والخروج من هذه المناطق، والتي يجري تطبيقها بواسطة حواجز تقيمها الشرطة على الطرق، في نفس يوم سريان أمر حكومي باستخدام الكمامات في الأماكن العامة في أنحاء إسرائيل.
 
وسيظل بمقدور سكان الأحياء الخاضعة للقيود في القدس التسوق لشراء احتياجاتهم الضرورية بالقرب من منازلهم لكن المعابد اليهودية أُغلقت في محاولة لكبح العدوى، وهو قرار سار في جميع أنحاء إسرائيل.
 
وتعيش في هذه الأحياء عائلات كبيرة في مساكن متقاربة. وتتفاوت درجة التزامها بإرشادات التباعد الاجتماعي.
 
وأعلنت السلطات بلدة بني براق، وهي بلدة لليهود المتشددين يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وتقع بالقرب من تل أبيب، منطقة محظورة في الثاني من أبريل نيسان وتفرض الشرطة قيودا على دخول المنطقة.
 
وسجلت إسرائيل 10878 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و103 حالات وفاة. وأعلن مسؤولون فلسطينيون تسجيل 268 حالة إصابة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى حالتي وفاة.
 
وفي الضفة الغربية، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.
 
وتجبي إسرائيل نحو 700 مليون شيقل (195 مليون دولار) في المجمل شهريا ضرائب للسلطة الفلسطينية من الواردات التي تصل عبر الموانئ الإسرائيلية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة. لكن السلطة الفلسطينية تتوقع انخفاض هذه العائدات بأكثر من 50 بالمئة بسبب تراجع التجارة خلال أزمة فيروس كورونا.
 
وقال بشارة إنه طلب من إسرائيل تحويل 500 مليون شيقل على الأقل (140 مليون دولار) شهريا للسلطة الفلسطينية ضمن إيرادات ضريبية تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين.
 
وقال بشارة للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نسعى لإبرام اتفاقية استثنائية مع الجانب الإسرائيلي لتحويل مبلغ 500 مليون شيقل على الأقل شهريا“.
 
أحد اليهود المتشددين يحرق أوراقا في أحد أحياء القدس يوم الثامن من ابريل نيسان 2020.صوير: رونن زفولن - رويترز.
وأضاف ”إذا استطعنا تأمين مبلغ 500 مليون شيقل من أموال المقاصة ومئة مليون (28 مليون دولار) من الضرائب المحلية و200 مليون من المساعدات الخارجية (56 مليون دولار) سنكون بحاجة إلى اقتراض مبلغ 200 مليون شيقل شهريا من القطاع المصرفي“.
 
وتابع قائلا إن ”بإمكان السلطة أن تستمر على هذا النهج لمدة ستة أشهر“.
 
ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية الإسرائيلية التعليق بالتفصيل مكتفية بالقول ”لن نعلق قبل توقيع اتفاق“. لكنها قالت إن إسرائيل أبدت بالفعل نيتها بإقراض السلطة الفلسطينية الأموال للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout