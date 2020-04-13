لمواجهة كورونا.. رجل أعمال مصري يقدم منشأة سياحية

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في خطاب تلقاه رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، مساء الأحد، قدم أحد رجال الأعمال منشأة سياحية تضم 200 غرفة لوزارة الصحة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعهده بكامل المصاريف خلال فترة الحجر.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" أن مدبولي تلقى خطابا من رجل الأعمال، ياسين منصور، رئيس مجلس ادارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، لتسليم منشأة سياحية مملوكة للشركة كاملة التجهيز ومكونة من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة على مدار الساعة.

وأضافت أن الشركة قامت بوضع المنشأة تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تسكين عدد 71 حالة من الحالات التي ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس كورونا، وذلك بمعرفة وزارة الصحة المصرية.

كما قدم رجل الأعمال المصري دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الاستباقية، التي تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.

وفيما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، قامت شركة "بالم هيلز" بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، مع بدء ظهور أزمة كورونا، بالتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر لرجل الأعمال على ما قامت به شركة "بالم هيلز" من مبادرات ودعم لجهود مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيداً بالصورة المشرفة التي يظهر بها أبناء الشعب المصري متكاتفاً ومتحدا مع بعضه البعض وقت الشدائد.