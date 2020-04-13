living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لمواجهة كورونا.. رجل أعمال مصري يقدم منشأة سياحية

13
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خطاب تلقاه رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، مساء الأحد، قدم أحد رجال الأعمال منشأة سياحية تضم 200 غرفة لوزارة الصحة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعهده بكامل المصاريف خلال فترة الحجر.
 
وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" أن مدبولي تلقى خطابا من رجل الأعمال، ياسين منصور، رئيس مجلس ادارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، لتسليم منشأة سياحية مملوكة للشركة كاملة التجهيز ومكونة من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة على مدار الساعة.
 
وأضافت أن الشركة قامت بوضع المنشأة تحت تصرف اللجنة الوزارية المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تسكين عدد 71 حالة من الحالات التي ظهرت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية لفيروس كورونا، وذلك بمعرفة وزارة الصحة المصرية.
 
كما قدم رجل الأعمال المصري دعما ماديا بقيمة 5 ملايين جنيه، لتعزيز الجهود الاستباقية، التي تقوم بها وزارة الصحة ودعما لأعمال التشغيل بمعاملها المركزية.
 
وفيما يتعلق بدعم العمالة اليومية المؤقتة وغير المنتظمة، قامت شركة "بالم هيلز" بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، مع بدء ظهور أزمة كورونا، بالتكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمة 2.5 مليون جنيه.
 
من جانبه، وجه رئيس الوزراء المصري الشكر لرجل الأعمال على ما قامت به شركة "بالم هيلز" من مبادرات ودعم لجهود مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيداً بالصورة المشرفة التي يظهر بها أبناء الشعب المصري متكاتفاً ومتحدا مع بعضه البعض وقت الشدائد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout