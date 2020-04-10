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السيسي يوبخ مسؤولا عن موقع عمال: أين الكمامات؟

10
APRIL
2020
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وبخ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولا عن موقع عمل، بعد أن رأى عمالا لا يرتدون الكمامات الطبية الواقية خلال جولة تفقدية، الخميس.
 
وفي مقطع فيديو متداول على الإنترنت، ظهر السيسي خلال جولة لتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وهو يوبخ مسؤولا عن الموقع.
 
وأمر السيسي مرافقيه بتوزيع كمامات فورا على العمال، مضيفا بلهجة حادة: "لو أتيت غدا ووجدتهم لا يرتدون كمامات ستكون هناك مشكلة كبيرة".
 
وفي بيان مقتضب، الخميس، أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى "ملاحظات الرئيس عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع".
 
وتابع المتحدث: "وجّه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية".
 
وأضاف: "على وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصا على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
 
والخميس أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر وفاة 15 شخصا، بينهم أجنبي، من جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، في أعلى عدد للوفيات في يوم واحد.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إنه تم تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرا إلى أن جميعهم مصريون.
 
وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى اليوم الخميس بلغ 1699، بينها 348 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفيات العزل، و118 حالة وفاة.
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