مطار القاهرة يستقبل "رحلة استثنائية" قادمة من نيجيريا

A + A -

وصلت مطار القاهرة الدولي رحلة مصرية خاصة استثنائية قادمة من العاصمة النيجيرية أبوجا وعلى متنها 60 مصريا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت مصادر بالمطار أن الطائرة كانت تقل 60 مصريا من العاملين بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع في نيجيريا، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار بتوقيع الكشف الطبي على العالقين المصريين.

وأضافت أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة الوصول إلى أماكن للحجر الصحي والعزل بالقاهرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد والتي تستمر الإقامة بها 14 يوما.

يذكر أن شركة مصر للطيران سيرت رحلات دولية إلى السعودية والكويت ولندن وسلطنة عمان والولايات المتحدة لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.