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تونس.. تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا وعدد المصابين يرتفع إلى 628

9
APRIL
2020
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أعلنت وزارة الصحة في تونس، يوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة من مجموع 604 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 628 حالة مؤكدة من بين 8878 تحليل مخبري.
 
وقالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 23 شخصا، موزعين على الولايات التالية، 4 صفاقس، 4 سوسة، 3 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 2 تونس، 2 مدنين، 2 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 1 بن عروس.
 
وأفادت بأنه تم إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و148 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.
 
وأضافت وزارة الصحة أنه تم إخضاع قرابة 3000 شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة للحجر الصحي الذاتي.
 
هذا، وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
 
ودعت الصحة التونسية، كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد.
روسيا اليوم
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