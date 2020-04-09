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السعودية تعلن عن إنجازين طبيين كبيرين ضد نوعين من الفيروسات التاجية!

9
APRIL
2020
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كشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.
 
وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.
 
وأعلن مدير جامعة الملك عبد العزيز أيضا أن خبراء سعوديين في مؤسسته، نجحوا الثلاثاء في عزل الفيروس التاجي الجديد، تمهيدا لتطوير لقاح ضده، لافتا إلى أن اللقاح سيجرب على الحيوانات قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.
 
يذكر أن وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي ينقله فيروس تاجي، كان قد أودى بحياة أكثر من 400 شخص في السعودية بين عامي 2012 - 2015.
روسيا اليوم
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