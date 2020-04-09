الكويت تبدأ تحضير البلازما المناعية لمواجهة "كورونا"

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أعلن بنك الدم الكويتي، يوم الأربعاء، بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية.

وثبتت فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل "إيبولا" و"سارس".

وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.

كما قام فريقان من الأطباء العاملين في مستشفيات منفصلة في الصين بإعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة لـ15 مريضا يعانون من أعراض شديدة، وظهر تحسن مذهل لدى العديد منهم.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد 111 حالة.

بينما تم تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 855.