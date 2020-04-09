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مصر تترقب "أصعب مراحل" كورونا.. وتحذير من مغادرة المنزل

9
APRIL
2020
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أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة، داعيا المواطنين لعدم مغادرة المنزل.
 
وأضاف سعد أن الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
 
وعن حظر التجوال في رمضان، أوضح "ما سوف يتم تطبيقه من غدا سيختلف عن الوضع في رمضان، وسيكون مرهونا بتحسن الأوضاع خلال الأسبوعين المقبلين، ولو تحسن الوضع سنسهل الأمور في رمضان، وفي حالة زيادة الأمور سوءا فسنتخذ إجراءات أشد مما هو مطبق حاليا".
 
وتابع: "قبل رمضان سيكون لدينا مواعيد جديدة تطبق خلال الشهر".
 
كما أشار سعد إلى أن الوزراء قرروا التبرع بـ20 بالمئة من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، وأيضا المحافظين تبرعوا بنفس القيمة، وهناك بعض المحافظين تبرعوا براتبهم بالكامل.
 
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تمديد حظر التجوال الجزئي لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل.
 
وقال: "مستمرون في إجراءات حظر المواطنين على جميع الطرق، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وتعليق حركة الطيران وإغلاق الجامعات والمدارس والمحال التجارية وتخفيض قوة العمل في أجهزة الدولة".
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