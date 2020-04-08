الإمارات تسجل إصابات ووفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت الإمارات، الثلاثاء، 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 2359 والوفيات إلى 12.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا.

وأكدت الوزارة أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، وعدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي.

وأوضحت أن حالة الوفاة الجديدة لمصاب من الجنسية الآسيوية، يعاني من أمراض مزمنة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 19 حالة جديدة لترتفع حالات الشفاء إلى 186.

وناشدت أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.