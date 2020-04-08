بسبب كورونا.. العاهل السعودي يعلق تنفيذ أحكام قضائية

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أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتعلقة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار الملكي يقضي بالإفراج المؤقت، بشكل فوري، عمن حبس تنفيذا لتلك الأحكام والأوامر.

كما تم تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.

ويسري هذا القرار حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية حزمة من الإجراءات من بينها، تقديم ساعات منع التجوال في بقية مناطق المملكة إلى الثالثة عصرا ابتداء من يوم الأربعاء.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة: "إلحاقًا لما سبق إعلانه بشأن منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات، وحرصاً على استدامة حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم ووصولهم للمتطلبات الخدمية، قررت الوزارة اتخاذ جملة من القرار من بينها تقديم ساعات منع التجوال في بقية المناطق والمدن ليبدأ من الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً ابتداءً من يوم الأربعاء".

وتشمل القرارات "السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع الحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة." وفق وكالة الأنباء السعودية.