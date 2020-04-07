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السعودية تسجل 147 إصابة جديدة بـ"كورونا"

7
APRIL
2020
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سجلت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 2752، شُفي منهم 551.
 
ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وما تشملها من تجنب التجمعات والمصافحة، وضرورة البقاء في المنازل.
 
وكانت السعودية قد فرضت، الاثنين، حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كبرى، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا.
 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن حظر التجول الجديد يشمل كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخُبر.
 
ولن يسمح بالدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها إلا للفئات المستثناة من العاملين بالقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.
 
ولن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لقضاء الاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.
 
وسجلت السعودية أربع حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، الاثنين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 38.
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