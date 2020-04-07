مصر.. أحدث حصيلة لإصابات ووفيات كورونا الجديدة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة جديدة، بالإضافة إلى 7 وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أيضا أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وفق بيان نُشر على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وبهذا، فإن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين، هو 1322 حالة، من بينهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

من جانبها، استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، تحليلا للوضع الوبائي في مصر وتقييما لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات.

وأوضحت أن 88 بالمئة منهم يعانون أعراضا بسيطة، و7 بالمئة يعانون أعراضا متوسطة، فيما يعاني 3 بالمئة أعراضا حادة، و2 بالمئة حالتهم حرجة.

وأكدت زايد أن مصر من الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان، وفقا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية، التي قسمت دول العالم إلى 3 مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون، وهي مرتفعة الإصابات، ومتوسطة الإصابات، وبسيطة الإصابات، ومنها مصر.

كما أشارت إلى أن 30 بالمئة من حالات الوفاة في مصر، حدثت قبل وصول المصابين إلى المستشفيات.

خدمة "دعم نفسي"

ولفتت زايد إلى أن الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خلال الخط الساخن 105.

وأوضحت أنه يتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال 24 ساعة من تاريخ الاتصال، بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي.

وأضافت أن خدمة الدعم النفسي تشمل أيضا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل، كما تستهدف ضرورة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست "وصمة". ويتم أيضا الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوطات المتزايدة.