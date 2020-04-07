تعافي أصغر مصاب بكورونا في سلطنة عُمان

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أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة العُمانية في بيان تعافي طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وذلك عقب إقامته في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق وزارة الصحة، فإن العدوى بالفيروس انتقلت للطفل من أحد والديه.

وقد أدخل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من سرعة في التنفس وكحة بسيطة، ووضع تحت المراقبة لمدة يومين، لعمل الفحوصات والأشعة، وقدمت له العناية الطبية اللازمة.

وأضافت الوزارة أن الطفل بخير الآن، وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

جدير بالذكر أن عُمان سجلت الثلاثاء 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 371 بالإضافة إلى حالتي وفاة.