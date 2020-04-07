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لمواجهة كورونا.. كبار ضباط الجيش الجزائري يتبرعون برواتبهم

7
APRIL
2020
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ضمن المبادرات الرامية للمساهمة في وقف تفشي فيروس كورونا في الجزائر، قرر كبار ضباط الجيش التبرع بشهر من رواتبهم.
 
 وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن هذه الخطوة تأتي للحد من تداعيات انتشار كورونا في البلاد.
 
وجاء في البيان: "مساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض".
 
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس "روح الانسجام والتضامن والأخوة التي لطالما تميز بها الشعب الجزائري، وتؤكد مرة أخرى وقوف الجيش الوطني الشعبي صفا واحد مع الشعب لتخطي هذه المحنة في أقرب الآجال وبأقل الأضرار".
 
وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى 152 حالة.
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