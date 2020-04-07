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وفاة رجل أعمال مصري "شهير" جراء كورونا

7
APRIL
2020
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توفي رجل الأعمال المصري "الشهير"، منصور الجمال، الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما سجلت مصر 149 إصابة جديدة و7 حالات وفاة.
 
 
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر مقربة من أسرة الجمال أن رجل الأعمال شعر منذ حوالي أسبوع بأعراض تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، فضلًا عن كونه يعاني من مشاكل صحية بالرئة وإصابته بمرض السكري، فأخبر مجموعة من كبار الأطباء من أصدقائه، وسرد لهم الأعراض.
 
وأكدت المصادر، أنه جرى نقله فورا مستشفى حميات 15 مايو، وتم أخذ مسحة طبية له التي ظهرت نتيجتها بالإيجاب للفيروس، وتم وضعه في الغرف المخصصة للعزل بالمستشفى.
 
وأوضحت أن حالته الصحية بدأت تتدهور في اليوم الثاني من دخوله المستشفى وتم وضعه في غرفة العناية المركزة التي استمر فيها لمدة يوم، وفي اليوم الثاني وضع على أجهزة التنفس الصناعي لسوء حالته الصحية.
 
يذكر أن الجمال كان متزوجا من الفنانة المصرية ليلى علوي.
 
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، شفاء 12 شخصا من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة، فيما تم تسجيل 149 حالة جديدة، بالإضافة إلى 7 وفيات.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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