الكشف عن موعد ذروة الإصابات بكورونا في مصر

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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1070 إصابة، بينها 71 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأشارت إحد الدراسات التي أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة المصرية، أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو المقبل.

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن "مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات، وأن الإصابات ستتصاعد إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو".

وذكرت وزارة الصحة أن متوسط عمر الوفيات بفيروس كورونا في مصر بلغ 53 عاما، مشيرة إلى أن متوسط أيام العزل للحالات المصابة بلغت 8 أيام، بينما كانت أكبر مدة للبقاء لمريض في العزل 22 يوما، وتماثل للشفاء.

وتابعت أن نسبة المتوفين بفيروس كورونا بلغت 6.6 % ، بعد تسجيل 71 حالة وفاة، من إجمالي الإصابات المسجلة في مصر، والتي بلغت 1070 حالة حتى الآن.