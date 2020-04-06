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إسرائيل.. 231 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 8661

6
APRIL
2020
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في أحدث حصيلة لوباء فيروس كورونا في البلاد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين أن عدد الإصابات وصل إلى 8611 والوفيات إلى 51، وذلك بزيادة 231 إصابة ووفاتين عن اليوم السابق.
 
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تدرس فرض إغلاق شامل في جميع انحاء البلاد عشية عيد الفصح اليهودي الذي يصادف الثامن من أبريل.
 
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت قبل يوم من ذلك أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 8430 إصابة والوفيات 49 حالة.
 
وأوضحت الوزارة أن هناك 141 حالة خطيرة، منها 107 على أجهزة التنفس الصناعي، و191 حالة متوسطة.
 
وبلغ عدد المتعافين 575 شخصا، ويتلقى 763 شخصا العلاج في المستشفيات، و5279 في المنازل، وفي الفنادق 875 شخصا.
روسيا اليوم
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