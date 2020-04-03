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الأردن يفرض حظر التجوال الكامل لمدة 24 ساعة

3
APRIL
2020
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أعلن الأردن اليوم الخميس، تطبيق حظر تجوال كامل في أراضيه اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 أبريل ولمدة 24 ساعة باستثناء الكوادر الطبية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة يأتي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
 
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يوم الأربعاء، علما أن الأردن سجل 278 حالة إصابة بالفيروس و5 حالات وفاة حتى الأول من أبريل.
 
وقال وزير الصحة سعد جابر، الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 299 حالة، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.
 
يشار إلى أن الحكومة ومنذ بدء تطبيق حظر التجول كإجراء صحي احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد قبل أسبوعين، اعتبرت قطاع الإعلام قطاعا حيويا واستثنت الصحفيين والإعلاميين حسب معايير عددية للمؤسسات الإعلامية المرخصة وتم منحهم تصاريح تمكنهم من التنقل والعمل لإدامة مؤسساتهم وتنفيذ التغطيات الإعلامية الميدانية.
 
إلا أن الحظر الكامل الذي سيطبق يوم الجمعة شمل الصحفيين، حيث أكد مدير عام هيئة الإعلام الدكتور ذيب القرالة، أن العاملين في قطاع الإعلام غير مستثنيين من الحظر الشامل، داعيا وسائل الإعلام التي تتطلب طبيعتها العمل على مدار الساعة إلى تنظيم مناوبة على مدار يوم الجمعة لضمان استمرارية العمل وعدم مغادرة المؤسسة الإعلامية.
 
وأفاد بأن تصاريح المرور الورقية الممنوحة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي لتمكينهم من العمل خلال حظر التجول قد توقف العمل بها اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، وتم التحول للتصاريح الإلكترونية.
روسيا اليوم
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