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بسبب كورونا.. جوائز مالية قيمة في السعودية للباقين في منازلهم!

3
APRIL
2020
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أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مسابقة للطلاب في مجال الأمن السيبراني بشرط أن يشارك المتنافسون من منازلهم في مسعى للحث على البقاء في المنازل للمساعدة في إيقاف انتشار كورونا.
 
وقال الاتحاد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" أمس الخميس إن المسابقة تتضمن جوائز قيمة يصل مجموعها إلى مئة ألف ريال، بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والفوز خلال فترة تعليق الدراسة في الجامعات، ولتشجيعهم على البقاء في المنازل خلال فترة الحظر.
 
ويمكن المشاركة بشكل منفرد أو من خلال فريق يتألف من 3 إلى 5 أشخاص، حيث يتواصلون بالطبع عن بعد ومن داخل منازلهم، قبل موعد بدء المنافسات في عدة تحديات للمسابقة التي تحمل عنوان "التقط العلم".
 
وفرضت المملكة حظرا للتجول للحد من انتشار الوباء، وعلقت الدراسة وأغلقت الحدود وألغت جميع رحلات الطيران، وأوقفت العمرة في الداخل والخارج بجانب إغلاق المساجد.
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الخميس، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة.
 
ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا. وقالت الوزارة إنه تم شفاء 64 حالة، ليصل عدد حالات التعافي إلى 328.
روسيا اليوم
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