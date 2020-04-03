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الشرطة العراقية تزف عروسين استنجدا بها (صور)

3
APRIL
2020
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استنجد عريس من محافظة الديوانية العراقية بشرطة النجدة لمساعدته في إتمام زواجه من خلال إحضار عروسه من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، في ظل حظر التجوال.
 
وتحركت شرطة المحافظة بشكل عاجل، وبدل أن تجهز سيارة لنقل العروس، جهزت موكبا من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل عروسته، ومن ثم عادت بهما إلى منزله.
 
وقال مصدر في شرطة الديوانية إن: "قوات شرطة النجدة وجدت لمساعدة المواِطنين، وفي مثل هذه الظروف، قد تضطر قوات الأمن إلى القيام بمهام خارج واجباتها، كما حصل اليوم مع حفل الزفاف".
 
وأضاف أن: "حظر التجوال المفروض في المحافظة يمنع أي تجمعات تحت أي عنوان، لذلك ارتأت قوات الشرطة تقديم المساعدة".
 
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف العريسين.
 
وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.
 
المصدر: وكالات
روسيا اليوم
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