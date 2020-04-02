محكمة جزائرية تقضي بسجن مدير الشرطة السابق وعدد من أفراد عائلته

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أصدرت محكمة جزائرية الأربعاء حكما بالسجن 15 عاما، ضد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة) بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.

وقررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجن مع النفاذ و10 آلاف دولار.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع النفاذ وغرامة 60 ألف دولار لنجله الأكبر أميار، و8 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة لابنه شفيق، و7 سنوات نافذة وغرامة بـ50 ألف دولار لابنه مراد، وحكم على ابنته شاهيناز بـ3 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة.

وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار.

وعاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين تورطوا في القضية بالسجن النافذ بين 5 و3 سنوات وغرامات مالية بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.

أما المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، فقد تم الحكم عليه بـ3 سنوات مع النفاذ و500 مئة ألف دينار غرامة مالية.