living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محكمة جزائرية تقضي بسجن مدير الشرطة السابق وعدد من أفراد عائلته

2
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة جزائرية الأربعاء حكما بالسجن 15 عاما، ضد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (جهاز الشرطة) بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
 
وقررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية تغريم هامل 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجن مع النفاذ و10 آلاف دولار.
 
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع النفاذ وغرامة 60 ألف دولار لنجله الأكبر أميار، و8 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة لابنه شفيق، و7 سنوات نافذة وغرامة بـ50 ألف دولار لابنه مراد، وحكم على ابنته شاهيناز بـ3 سنوات نافذة و50 ألف دولار غرامة.
 
وجرى تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار.
 
وعاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين تورطوا في القضية بالسجن النافذ بين 5 و3 سنوات وغرامات مالية بين 5 آلاف و10 آلاف دولار.
 
أما المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، فقد تم الحكم عليه بـ3 سنوات مع النفاذ و500 مئة ألف دينار غرامة مالية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout