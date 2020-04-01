بسبب كورونا.. خفض مؤقت للعاملين في مطار حمد الدولي

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أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، أن مطار حمد الدولي بالدوحة، قد خفض مؤقتا عدد موظفيه في مواقع العمل بنسبة 40 بالمئة.

وأشار المصدر، إلى أن "معظم العاملين باشروا تطبيق نظام (العمل عن بعد) أو أخذوا إجازات سنوية"، نافيا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن "شركة الطيران قلصت أعداد عامليها".

وقال: "أكدنا حدوث خفض مؤقت لنسبة 40 بالمئة من العاملين في مطار حمد الدولي بشتى المجالات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتجزئة والأطقم الأرضية".

وأضاف: "هذه مجرد استجابة قصيرة الأمد لأزمة فيروس كورونا ولانخفاض أعداد المسافرين عبر المطار".

وأوردت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، أن "الخطوط القطرية تعتزم تقليص حجم قوة العمل لديها حوالي 40 بالمئة بسبب الجائحة".