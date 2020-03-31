الشرطة الكويتية تطارد "كورونا"

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أحالت السلطات المختصة في الكويت مواطنا إلى جهات الاختصاص، بعد كسره حظر التجول المفروض بسبب كورونا، حيث هرب من رجال الأمن الذين طاردوه حتى أمسكوا به.

وأظهر شريط فيديو تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يهرب قبل أن يلاحقه رجال الشرطة ويعتقلونه.

يذكر أن الكويت فرضت حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا وحتى إشعار آخر.

وبررت الحكومة الكويتية قرارها هذا، بوجود بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.