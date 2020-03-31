عزل قرية مصرية بالكامل إثر ظهور 8 إصابات بكورونا

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أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية بمصر، عزل قرية الهياتم بالكامل بعد ظهور 8 إصابات جديدة بكورونا فيها، وإلزام كافة سكانها بالتزام بيوتهم.

وجرى نشر فرق تطهير وقائي في كافة شوارع القرية، لتطهير شوارعها والمنازل تحسبا لأي تلوث.

وسجلت المنوفية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 حالات بالقرية لدى مخالطي رجل يعمل في أحد المطاعم الشهيرة بالمحلة الكبرى ومقيم بالقرية، ليرتفع عدد الإصابات بالقرية لـ8 إصابات.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى "الصدر" بطنطا، حيث أثبتت تحاليل أجريت لهم إصابتهم وجار تجهيز وسيلة لنقلهم إلى مستشفى النجيلة بمطروح.