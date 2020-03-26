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مصر توجه رسالة لمواطنيها العالقين حول العالم بسبب فيروس كورونا

26
MARCH
2020
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وجهت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم رسالة إلى المصريين العالقين في مختلف العالم نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا، أكدت خلالها أن جميع مؤسسات الدولة تتابع عن كثب أحوالهم.
 
وأشارت إلى أن حياة المواطن المصري أهم من أي خسائر أو أضرار قد تتحملها الدولة، موضحة أن هناك عددا من الإجراءات التي تم التنسيق لها في عدد من دول العالم، لإعادة المصريين العالقين نتيجة تفشي هذا الوباء، مطالبة الجاليات المصرية المتواجدة حول العالم، تحديدا في المناطق التي يصعب تسيير خطوط جوية لها مثل البرازيل وباكستان، "بضرورة استخدامهم للدبلوماسية الشعبية"، للمساهمة مع غرفة عمليات وزارة الهجرة في تحديد أعداد المصريين العالقين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم.
 
وفي الختام، قالت الوزيرة: "إنها فترة حرجة على العالم أجمع وبالتأكيد ستمضي، وسنتذكر شجاعتنا في مواجهة هذا الوباء الذي يعاني منه العالم"، مشيرة إلى أن أهم ما هو مطلوب في الفترة الحالية هو "الالتزام بالتواجد في المنازل واللجوء إلى الله بالدعاء، لرفع هذا الوباء عن مصر والعالم".
روسيا اليوم
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