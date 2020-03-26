إسرائيل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى نحو 2.5 ألف شخص

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أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس عن تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ليلة أمس، لترتفع حصيلة المرضى بذلك إلى 2.5 ألف شخص تقريبا.

وأكدت وزارة الصحة أن عدد المصابين بالوباء في البلاد بلغ 2495 شخصا، لا يزال 41 منهم في حالة خطرة.

وأشارت الوزارة إلى أن 66 مواطنا قد تعافوا بالكامل من الفيروس، فيما لا تزال حصيلة الضحايا على مستوى خمس حالات وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 5240 فحصا طبيا، مضيفة أن نحو 59.5 ألف يخضغون حاليا للحجر الصحي المنزلي كإجراء احترازي.