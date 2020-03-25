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السعودية.. السجن وغرامة مالية لمن ينشر صورا أو مقاطع لمخالفات حظر التجول

25
MARCH
2020
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حذرت النيابة العامة السعودية من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.
 
وأكدت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".
 
وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين، دون أن تطال المساءلة المبلغين.
 
من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، يزيد الحمود، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدث فيه أحد الأشخاص وهو يقود مركبته متحديا لأمر منع التجول، فقد أسفرت عمليات التحري من قبل شرطة محافظة القريات عن تحديد هويته.
 
وقال إنه مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكذلك مرافقه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
 
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات السعودية عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي بالبلاد، وأفادت بتسجيل أول حالة وفاة بالعدوى.
روسيا اليوم
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