امرأة ثلاثينية ضحية نوعين من مواد التنظيف.. والسبب "كورونا"!

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توفيت امرأة ثلاثينية في سوريا بعد أن استنشقت غازات سامة نتجت عن خلط نوعين من مواد التنظيف استخدمتهما بهدف زيادة التعقيم ضد كورونا.

وذكر مصدر في القرداحة بمحافظة اللاذقية لـRT أنّ المتوفية (32 عاما) كانت تقوم بتنظيف منزلها فخلطت مادتي الكلور مع الجافيل، وهو ما أدى إلى إطلاق غاز الكلور الذي يتلف الرئتين، فهو غاز مخرش يعطل عمل الرئتين، ويؤدي للوفاة إذا تعرض له المرء بكمية كبيرة أو لفترة طويلة.

وأكد المصدر أنها توفيت بعد حوالى 10 دقائق من وصولها إلى المستشفى رغم محاولات الإنعاش.

وأضاف أنه، وضمن حالة القلق في البلاد، نشأت ظاهرة المبالغة في التنظيف وقد لجأ البعض إلى خلط عدة أنواع من المنظفات، وهو ما يؤدي إلى أضرار جسيمة.