living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. تقليص عدد العمالة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى النصف

24
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، تقليص عدد العمالة في المواقع إلى النصف تقريبا بسبب فيروس كورونا، مؤكدا عدم توقف أي مشروع.
 
ونقل موقع "اليوم السابع" عن رئيس الشركة قوله، اليوم الاثنين إنه لا يوجد مشروع واحد في العاصمة الإدارية الجديدة متوقف، ولكن تم تخفيض نسب العمالة داخل مختلف المواقع للنصف تقريبا، وذلك في محاولة من شركة العاصمة الإدارية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
 
وأضاف أحمد زكي عابدين، أن الشركة استعانت بمركز صحي من وزارة الصحة، يقوم بالكشف على العمالة، وإجراء التحاليل الدورية لهم، بمختلف المواقع، وذلك في محاولة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.
 
وأوضح رئيس الشركة أنه بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها وخاصة الحي الحكومي والبرلمان وبعض المؤسسات، فإنه يتم إبعاد العمال عن بعضهم، أو العمل في نوبات متفرقة، بحيث تكون هناك مسافة بعيدة بين كل عامل والآخر، تجنبا لنقل الفيروس، أو الإصابة، والحفاظ على حياة العمالة.
 
وأكد أن شركة العاصمة الإدارية تسعى للالتزام بمعدلات التنفيذ والجدول الزمني للمشروعات المختلفة، ولكن قد يكون هناك بعض التأخير الذي لن يتخطى الأسابيع القليلة، بسبب تخفيض عدد العمالة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout