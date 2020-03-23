المديرية العامة للأمن العام واصلت عملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

في إطار تطبيق مقررات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا واصلت المديرية العامة للأمن العام عملية تعقيم مخيمات النازحين السوريين للوقاية من انتشار وباء كورونا، وفي هذا الإطار قامت دوريات من المديرية -دائرة الأمن القومي- بالتنسيق مع عدد من البلديات وهيئات المجتمع المدني بالاشراف على أعمال تعقيم 52 مخيم توزعوا على الشكل التالي: البقاع 37 مخيم، الشمال 10 مخيمات، الجنوب 4 مخيمات وجبل لبنان مخيم واحد.

وتم ابلاغ مسؤولي المخيمات من قبل الدوريات وجوب متابعة أعمال التعقيم بصورة دورية ودائمة والإفادة الفورية عن أي شخص تظهر عليه عوارض الوباء.