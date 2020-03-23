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ملك المغرب يأمر الطب العسكري بالمساعدة في محاربة "كورونا"

23
MARCH
2020
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طلب العاهل المغربي الملك محمد السادس، من الطب العسكري مساعدة الطب المدني في محاربة فيروس كورونا "كوفيد 19".
 
وقال بيان للقصر الملكي، أمس الأحد، إن "العاهل المغربي أصدر أوامره إلى كل من المفتش العام للقوات المسلحة، وقائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الطب العسكري، من أجل تمكين الطب العسكري العمل إلى جانب نظيره الطب المدني لمواجهة وباء كورونا بالمغرب".
 
وأورد البيان أن الملك محمد السادس أمر أيضا "بتوظيف الوسائل المتوفرة لدى الطب العسكري لتقوية البنيات الصحية الموجهة إلى محاربة فيروس كورونا، وذلك عبارة عن الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية للقوات المسلحة".
 
وسجل المغرب 6 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115 مصابا، من بينهم 19 حالة في ظرف 24 ساعة.
 
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن وفاة حالة واحدة اليوم، ليرتفع العدد إلى 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
 
ويعيش المغاربة منذ الجمعة الماضية حالة طوارئ صحية، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 من أبريل القادم.
روسيا اليوم
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