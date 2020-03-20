رئيس الوزراء الأردني: قد نضطر لفرض حظر التجول لمواجهة كورونا

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لم يستبعد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، فرض حظر التجول في المملكة كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، داعيا المواطنين إلى الوعي والالتزام.

رئيس الوزراء الأردني: قد نضطر لفرض حظر التجول لمواجهة كورونافي انتظار "مرحلة أصعب".. الرزاز يصدر "أمر الدفاع رقم 1" في وجه كورونا

وفي تغريدة على "تويتر"، قال رئيس الحكومة: "ما رأيناه اليوم من مظاهر لتجمع بعض المواطنين، وعدم التزامهم ببيوتهم، فيه ضرر عليهم وعلى الآخرين".

وتابع: "الفرق بين النجاح والفشل في معركتنا ضد الفيروس يتمثل بمستوى الوعي والالتزام، وبغياب هذا وذاك سنضطر لفرض إجراءات أكثر حزما تصل لحظر التجول. نعول على وعيكم والتزامكم".

وفي وقت سابق من الخميس، حذر الرزاز من أن البلاد تتجه في الأسابيع القادمة إلى مرحلة أصعب من الآن في معركتها ضد فيروس كورونا، وأصدر "أمر الدفاع رقم واحد" في سبيل محاربة تفشي الوباء.