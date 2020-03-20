الرئيس الفلسطيني: تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق نطاق

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وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمواطنين تطمينات، قائلا إنه بالرغم من محدودية الإمكانات، إلا أن الحكومة تمكنت حتى الآن، من حصر خطر فيروس كورونا المستجد في "أضيق نطاق".

ودعا عباس الفلسطينيين خلال كلمة متلفزة إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الحكومة والجهات المختصة والتعاون معها، كما دعا القطاع الخاص إلى مشاركة الحكومة في مواجهة هذا الخطر.

ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس، مؤكدا أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

من جهة أخرى، شدد عباس على ضرورة عدم التهويل أو خلق حالة من الهلع، لكنه أكد في المقابل أنه لا يمكن التقليل من المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا الفيروس، داعيا إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، ومتابعة إرشادات الحكومة عبر وسائل الإعلام الرسمية، والحذر من أي إشاعات أو أخبار غير موثوقة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت اليوم، أنها سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 47.