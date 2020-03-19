مطالبات بتوفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة بعد فرض حظر التجوال في العراق

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طالب عضو مجلس النواب مضر خزعل، اليوم الأربعاء، الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات لاتخاذ إجراءات في توفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي، بعد فرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خزعل لـ "السومرية نيوز"، إن "الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة لاحتواء فيروس كورونا، أدت لتعطيل أغلب الأعمال التي يسترزق منها أغلب المواطنين أصحاب القطاع الخاص ومنها المقاهي والمطاعم والمولات والنقل بين المحافظات وغيرها".

وأضاف خزعل أن "فترة احتواء الفيروس غير معلومة ومن المحتمل أن تصل لإعلان حالة الطوارئ بحال الحاجة إلى هذا الأمر"، مشدداً على انه "صار لزاماً في ظل هذه الظروف أن تأخذ الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات إجراءات توفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة عن اتخاذ قرار يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء.

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلبا مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي ما زال يصيب العديد من العراقيين.