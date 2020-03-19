الكويت تدرس ترحيل 150 ألف مخالف

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ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة تدرس مقترحا بترحيل 150 ألف مقيم مخالف لقانون العمل، ومنحهم تذاكر مجانية بعد إمهالهم ما بين 7 و10 أيام لإنهاء متعلقاتهم وتهيئتهم للسفر.

وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أن "المقترح يتضمن مغادرة المخالف بطريقة عادية دون أن يسجل اسمه في قائمة الممنوعين من دخول البلاد".

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة عن التنسيق لإعادة نحو 80 ألف كويتي من الطلبة والسياح ومنتسبي البعثات الدبلوماسية والعسكرية الموجودين في أمريكا ودول أوروبية وإفريقية وآسيوية، لافتة إلى وصول دفعة من العسكريين يوم الأحد المقبل.

وشددت وزارة الداخلية من إجراءاتها، حيث وعدت بمعاقبة المخالفين للتعليمات الصحية بالسجن والإبعاد.