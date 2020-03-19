الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة المتواجدين خارجها

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قررت دولة الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الإمارات ابتداء من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى إسبوعين قابلة للتجديد.

الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة المتواجدين خارجهاالإمارات تعلق مؤقتا منح تأشيرات الدخول عند الوصول ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا

وطلبت وزارة الخارجية الإماراتية من جميع أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة القيام بالإجراءات التالية:

- إذا كان المقيم في البلد الذي يحمل جنسيته يتقيد بتأجيل سفره لمدة أسبوعين، يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في بلده، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

- إذا كان المقيم خارج الدولة للعمل فيجب عليه التواصل مع المؤسسة التي يعمل بها وكذلك مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة .

- إذا كان المقيم في إجازة يتوجب عليه التواصل مع البعثة الدبلوماسية لدولة الامارات في ذلك البلد، وذلك لتقديم الدعم طوال فترة إقامته خارج الدولة وتسهيل إجراءات عودته للدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد المصابين به في الإمارات إلى نحو 100 مصاب.