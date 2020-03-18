سقوط امرأة بشارع في جدة.. والشرطة السعودية تنفي إصابتها بكورونا

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تداول نشطاء مواقع التواصل، فيديو تظهر فيه امرأة بأحد شوارع مدينة جدة السعودية تسير وتسقط أرضا، مدعين إصابتها بفيروس كورونا، لكن الشرطة نفت ذلك وباشرت ملاحقة مصور ومروج هذه المشاهد.

وعقبت شرطة إمارة مكة، على مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لسيدة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن واتضح أنها مقيمة في العقد الرابع من العمر وتعاني من اعتلالات نفسية.. عدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة في السعودية أعلنت ارتفاع عدد الإصابات في فيروس كورونا الجديد داخل المملكة حتى مساء الثلاثاء إلى 171 حالة، وأكدت أن 6 حالات منها تماثلت للشفاء.