living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

18
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا من نوع "COVID-19" في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين.
 
وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة.
 
وأوضحت الوزارة أن 5 مرضى من أصل 427 في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.
 
وهذا الارتفاع اليومي في عدد المصابين المسجلين بـ"COVID-19" يعتبر الأكبر منذ بدء التفشي في إسرائيل، لكن مسؤولين طبيين محليين أوضحوا أن هذا التطور ناجم عن توسيع نطاق استخدام الفحوصات الطبية الخاصة برصد الفيروس، الذي صنفت منظمة الصحة العالمية انتشاره وباء عاما.
 
والاثنين الماضي أعلنت الحكومة الإسرائيلية بدء تطبيق تدابير جديدة لمكافحة الفيروس تشمل إلغاء الفعاليات الجماعية وإقناع الناس بالبقاء في بيوتهم وتشديد إجراءات العزل الصحي، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيحصل ارتفاع كبير في عدد المصابين المسجلين مع توسيع نطاق استخدام الفحوصات وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout