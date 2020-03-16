الرزاز يكلف بتشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر الصحي

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وجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرارات الحكومية الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف وزارة الداخلية بـ"تشديد الحراسة الأمنية على مواقع الحجر والعزل، وضمان عدم مخالطة المصابين والخاضعين لإجراءات الحجر لغيرهم".

وأشار الرزاز إلى أن "الحكومة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين لحماية المواطنين".

وأشاد بالتزام المواطنين وتقيدهم بالتعليمات الصادرة عن كافة أجهزة الدولة، بما يسهم في محاصرة الوباء.

وجاء توجيه الرزاز ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الصارمة لمحاصرة الوباء، داعيا المواطنين إلى التقيد بتلك الإجراءات، حرصا على سلامتهم، والأجهزة الأمنية إلى تطبيق القرارات حفاظا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع من خطر هذا الوباء.