مصر تنفي وجود أسراب من الجراد الصحراوي على حدودها

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن انتشار أسراب من الجراد الصحراوي في محافظة مرسى مطروح.

وصرح عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية في الوزارة، بأنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد بوجود أسراب من الجراد الصحراوي في المنطقة.

وأكد أن المعاينة أظهرت "عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وتم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، ولم يتم مشاهدة أي جراد".

وأضاف ياسين أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية.