مصاب بكورونا يُقيم وليمة لـ80 شخصاً لدى عودته من إيران

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كشف مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف، أن أحد المصابين بفيروس كورونا، دعا 80 شخصا إلى وليمة أقامها بعد عودته من إيران.

وقال لطيف: "أين سنجد هذه العائلات وكيف سيتم حجر أفرادها؟"، داعيا أي شخص يعود من الخارج إلى "ملازمة منزله".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد وذي قار وكربلاء.

وشددت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مؤكدة "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديواني الملزمة".



ودعت الجهات المعنية إلى "محاسبة المخالفين حسب القوانين النافذة"، مهيبة بالجميع "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة في ما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا لانتقال المرض".