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مصر.. امرأة تخدر زوجها وتقطع عضوه الذكري

13
MARCH
2020
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أقدمت ربة منزل بمحافظة الإسكندرية في مصر على الانتقام من زوجها بقطع عضوه الذكري وتركه ينزف، إثر مشاهدتها رسائل على هاتفه الخاص تؤكد خيانته لها وتعدد علاقاته النسائية.
 
وتلقت قوات الأمن المصرية بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول مواطن عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري.
 
وتبين من التحريات قيام زوجته 23 سنة بتخديره، وعقب التأكد من فقدانه الوعي قطعت عضوه الذكري بسكين المطبخ.
 
وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بالجريمة، وأنها فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقاته وخيانتها.
 
وفى اعترافات الزوجة قالت إنها كانت تشك في سلوكه لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص ومواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى.
 
وأضافت أنه بعد فترة اكتشفت أنه على علاقة بإحدى السيدات ولم ينفذ ما قاله لها مما أثار غضبها فقررت الانتقام منه ولكن بعد التأكد من هاتفه المحمول، فقررت أن تقوم بتخديره حتى يتسنى لها فتح هاتفه والتأكد من المحادثات.
 
ووضعت أقراصا مخدرة له وبعدما تأكدت من نومه قامت بفتح هاتفه وشاهدت محادثات بوعده إحدى السيدات بالزواج فقررت الانتقام وأحضرت سكينا حادا من المطبخ وقطعت عضوه الذكرى حتى تنتقم منه ولا يستطيع أن يعارض امرأة أخرى طوال حياته وتركته ينزف.
روسيا اليوم
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