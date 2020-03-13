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أمير قطر يبعث برقية تعزية للعائلة الملكية البحرينية

13
MARCH
2020
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بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية لعائلة آل خليفة الملكية البحرينية بوفاة أحد أعضائها، عيسى بن راشد بن عبدالله آل خليفة.
 
وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية، مساء أمس الخميس، بأن آل ثاني "بعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له... عيسى بن راشد بن عبدالله آل خليفة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرة آل خليفة الكرام الصبر والسلوان".
 
وأعلنت البحرين عن وفاة عيسى بن راشد أمس الخميس، وهو في الـ 82 عاما من عمره، وسبق أن شغل عدة مناصب حكومية وغير حكومية في المملكة، بما في ذلك في وزارتي الدفاع والإعلام ومجالي الرياضة والقضاء.
 
كما عرف بأنشطته الثقافية والأدبية والشعرية، خاصة في كتابة القصيدة الشعبية.
 
وتأتي برقية آل ثاني لعائلة آل خليفة في الوقت الذي يستمر فيه توتر كبير بين بلديهما خاصة منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يوليو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر ووقف الحركة البحرية والجوية والبرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط العربي نحو إيران، الأمر الذي تنفيه الحكومة القطرية بشدة.
روسيا اليوم
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